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Kepez'de ‘Memnuniyet Anket Sistemi'

Kepez Belediyesi, teknolojiden yararlanarak vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet derecesini ölçüyor.

Vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı ve belediye binasının giriş katında bulunan gelir servisine ‘Memnuniyet Anket Sistemi' kuruldu. Ankette yer alan iyi, normal ve kötü kategorileri de emojilerle renklendirildi.



Kepez vatandaşın memnuniyetini ölçüyor


Alınan hizmet sonrası devreye giren sistem aracılığı ile vatandaşa aldığı hizmetten ne derece memnun olduğu soruluyor. Vatandaş belediyeden aldığı hizmetten çok memnun ise ‘iyi' butonuna basarak gülen yüzü, biraz memnun ise ‘normal' butonuna basarak tebessümlü yüzü, aldığı hizmetten memnun değil ise ‘kötü' butonuna basarak üzgün yüzü seçerek memnuniyet derecesini bildirmiş oluyor. Vatandaş belediyenin verdiği hizmetten memnun değil ise ‘Memnuniyet Anket Sistemi'nde ikinci aşamaya geçiliyor. Bu aşamada da vatandaş neden memnun olmadığını bildiriyor. ‘Memnuniyet Anket Sistemi' sonuçları raporlanarak, Kepezlilere daha kaliteli hizmet sunulması amaçlanıyor.

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