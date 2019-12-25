İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'de nostaljik sinema günleri

Kepez Belediyesi’nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturan “Nostaljik Sinema Günleri” Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde başladı.

Kepez Belediyesi'nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturan “Nostaljik Sinema Günleri” Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde başladı.


Kültür ve sanat projelerine büyük önem veren Kepez Belediyesi, sinemaseverleri bir kez daha Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturuyor. Yaz boyunca sinemaseverleri Dokumapark'taki açık hava sinemasında ağırlayan Kepez Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz filmlerini şimdi de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gösterime sunuyor. Çarşamba günleri film gösterimleri öncesi de sürpriz konuklarla, film hikayelerinin de anlatıldığı keyifli sohbetler yer alıyor. “Nostaljik Sinema Günleri”, Türk Sinema tarihinin en çok sevilen film serisi olan Hababam Sınıfı'nın oyuncularından Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu ‘nun katılımıyla gerçekleşiyor. Kepez Belediyesi'nin, “Nostaljik Sinema Günleri” her Çarşamba günü Türk sinemasının hatıralardan silinmeyen muhteşem filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.