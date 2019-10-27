Kepez'de Offroad heyecanı sürüyor

Ayak Yarışları, büyük bir heyecanla sürüyor. Lyrboton Kome etabıyla başlayan 2019 Ayak Yarışları, Varsak etabıyla devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete kazandırdığı Varsak Bölgesindeki Offroad Pisti'nde start alan 2019 Ayak Yarışları, pilotların kıyasıya mücadelesi ile devam ediyor. Yarışmanın ilk günü, 2014 yılında Kepez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla Lyrboton Kome ismi verilen özel etapla başladı. Varsak ismini taşıyan özel seyirci etabıyla devam eden yarışlara, izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Offroad pilotları, içi su dolu çukurları ve çamurlu zorlu parkurları geçebilmek için kıyasıya yarıştılar. Varsak Bölgesindeki Offroad Pisti'nde gün boyu sürecek olan 2019 Ayak Yarışları, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kupa töreniyle sona erecek.