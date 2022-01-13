Kepez'de öğrencilere ücretsiz TYT deneme sınavı

Tüm adaylara açık olan sınav, öğrencilerin adaptasyonunu sağlayabilmek için Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Kepez Belediyesi, lise son sınıf ve mezunlar için açtığı ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) kurslarıyla gençlere üniversite kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi, YKS kurslarının yanı sıra adaylara da ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi deneme sınavı 16 Ocak Pazar günü Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşecek. Kepez Belediyesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrenciler için YKS sınavına kadar 15 ücretsiz deneme sınavı yapmayı planlıyor.

“Deneme sınavları herkese açık”

Temel Yeterlilik Testi'nde, Türkçe 40 soru, Matematik 40 Soru, Felsefe 5 Soru, Coğrafya 5 Soru, Din Kültürü 5 Soru, Fizik 7 Soru, Kimya 7 Soru, Biyoloji 6 Soru olmak üzere toplamda 120 sorularak sınavı süresi için 135 dakika verilecek. Kepez Belediyesi'nin YKS Deneme sınavlarına Antalya merkez ve ilçelerdeki tüm adaylar katılabilecek. Deneme sınavlarına katılmak isteyen adaylar Erdem Beyazıt Kültür Merkezini ziyaret ederek başvuru formu doldurması gerekiyor.