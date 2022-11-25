Kepez'de Otodrag heyecanı

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti, 26-27 Kasım tarihlerinde hız tutkunlarını ağırlayacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak test ettiği ve açılışının ardından nefes kesen yarışlara sahne olan Drag Pisti, hafta sonu yine heyecan dolu saatlere ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mahalli Oto Drag kuralarına uygun olarak Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışına Türkiye'nin dört bir köşesinden sporcuların katılımı bekleniyor. Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine sunduğu 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'ndeki yarışlar, 26 Kasım Cumartesi günü antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile başlayacak. Hız tutkunlarını buluşturacak yarışlar 27 Kasım Pazar günü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Hız tutkunlarının buluşma noktası olan Kepez'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek heyecan dolu Otodrag yarışlarında nefesler tutulacak.