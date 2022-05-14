Kepez'de otodrag heyecanı başladı

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Oto Drag Yarışları Kepez Drag Pisti'nde başladı. Antrenman ve ısınma turlarıyla başlayan yarışlar, 15 Mayıs Pazar günü yerini heyecan dolu yarışlara bırakacak. Otomobillerin 402 metre sürelerine göre sınıf 1 (Street), sınıf 2 (Super street), sınıf 3 (Pro-street), sınıf 4 (drag), sınıf 5 (pro-drag) ve sınıf 6 (Super pro drag) olarak 6 kategoride yarışacağı organizasyonda, farklı illerden katılan 51 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Aday otomobillerin yarışa katılabilmeleri için gerekli güvenlik kriterlerinin tamamına sahip olmaları gerekiyor. Kepez Drag yarışlarına katılmak isteyen araçlar yarış öncesi teknik kontrol yapılarak yarış komiserleri tarafından inceleniyor. Teknik incelemeler sonrasında güvenli sürüş için uygun görülen araç ve sporcular sıralama turu için piste çıkmak için hazırlanıyor. 15 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak yarışlar, saat 19.45'te ödül töreni ile son bulacak.