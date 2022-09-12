Kepez'de Otodrag yarışı nefesleri kesti

Türkiye'nin 10 farklı ilinden katılan 86 yarışmacı birincilik kupası için yarıştı.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen Otodrag Yarışları, hız tutkunlarını bir araya getirdi. 10 Eylül Cumartesi günü ısınma, antrenman ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, 11 Eylül Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam etti. Kepez Drag Pisti'ndeki yarışları izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Başkan Tütüncü, “Önümüzdeki ay muhteşem bir otomobil festivaliyle bütün Türkiye'yi Antalya'ya toplayacağız. Sizleri de orada görmek istiyorum. Araba Müzeleri, Otodraglar, Motodraglar, gençlik ateşi ve heyecanımız sizlerle birlikte Kepez'de”diye konuştu.

Kepez Drag pisti'nde heyecan verici yarışların ardından derece yapan sporculara günün sonunda kupa ödülü verildi.

Yarışlardaki sıralama ise şöyle; 13 saniyede, birinci Hasan Altay, ikinci Ümit Çalışkan, üçüncü Özkan Yılmaz olurken, 12 saniyede, birinci Volkan Altınova, ikinci Ahmet Selim Barut, üçüncü Beytullah Tosun ve 11 saniyede, birinci Abdullah Kocabıyık, ikinci Erdinç Erdoğan, ve üçüncü Bayram Duman oldu.