Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'ta 10 gün boyunca kitapseverlere kapılarını aralayan 2. Sahaf Festivali'nin son gününde ziyaret ettiği sahaf esnafına ‘Sahaflar Çarşısı' müjdesi verdi. Tütüncü, "Önümüzdeki süreçte de kalıcı sahaf esnaflarının bulunabildiği, çalışabildiği bir ortamı Kepez'de oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Kepez Belediyesi'nin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle düzenlediği 2. Sahaf Festivali, sona erdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, festival boyunca her gün Sahaf Festivali'ni ziyaret etti. Kitapları inceleyen, sahaflar ve kitapseverlerle bol bol sohbet eden Tütüncü, festivalin kapanış gününde de açıklamalarda bulundu. Tütüncü, “Burayı ziyaret edenler, hem bu festivalin organizatörleri, hem de bu festivale katılan arkadaşlarımız duygusal anlar geçirdiler ve bugün hüzünleniyorlar. Keşke festivalimizi biraz daha uzatabilme imkanımız olsaydı. Bu duygular bize keşke Sahaflar Çarşısı'nın kalıcı olması konusundaki, güçlü bir hissi, farklı bir düşünceyi bizde oluşturdu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de kalıcı sahaf esnaflarının bulunabildiği, çalışabildiği bir ortamı Kepez'de oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Bununla ilgili çalışmaların başladığını ifade etmek, bu festivalin son gününün en güzel haberi olsa gerek. Yakın bir gelecekte hem sahaf esnafımızın gelip satış yapabileceği, hem de şehrin ziyaret ettiği kültürel duraklardan biri olabilecek, Sahaflar Çarşısı'nı Antalya'mıza, Kepezimize armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu.

Tütüncü'den Antalyalılara teşekkür

Festivalin kitaplarla, öğrenmeyle, okumayla ilgili olan kısmının dışında sevindirici bir başka tarafının daha bulunduğunu belirten Tütüncü, “ O da özellikle sahaf esnafımızın pandemi şartlarında uğradığı gelir kaybına karşı burada onlara sunduğumuz imkan onları bir nebze olsun rahatlattı. Bu da festival ve esnafımız adına son derece memnuniyet verici bir gelişme oldu. Hayırlı kazançlar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları daha kalıcı hale getirmenin azmi, gayreti ve kararlılığı içerisinde olacağız. Ben tekrar büyük bir ilgiyle festivalimizi karşılayan bütün Antalyalılara, kitap kurtlarına, sanatseverlere çok çok teşekkür ediyorum" dedi.