Kepez'de ‘Sandıklardaki Zarafet' sergisi

Kepez Belediyesi, kadınlarla birlikte ‘Sandıklardaki Zarafet' temalı sergi açacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli kadınlarla bir araya geldi. Davetlerde kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Tütüncü, çok özel bir serginin açılması için Kepezli kadınlarla el ele verdi. Kepezli kadınların sandıklarında duran el emeği göz nuru ürünler, Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) iş birliği ile görücüye çıkacak. Sandıklardaki zarafet temalı sergi, el emeği göz nuru kanaviçeler, ahşap boyamalar, tablolar ve kadınların emeği ile işlenen çeyizlerden oluşacak. Başkan Hakan Tütüncü'nün fikri ile çalışmaları başlayan sergi için Kepezli hanımlar sandıkları açarak en özel çeyizlerini sergileyecek. Tütüncü Kepezli kadınlar için proje üretmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.