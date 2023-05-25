Kepez'de spor salonu sayısı artıyor

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde bir olan spor salonu sayısının bugün 13'e eriştiğini belirterek, “Futbol sahalarını, semt spor sahalarını ve halı sahaları hizmet olarak saymıyoruz bile” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan spor alanlarının ortak kullanamıyla ilgili protokol çerçevesinde Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu temeli törenle atıldı. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak hayatın her alanında olduklarını söyledi. Gençler için eğitim ve sanat alanında önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Tütüncü, “2009 yılından bu yana geldiğimiz noktada gençlerimizin hayatın değişik alanlarında kendilerine aktivite edinebilecekleri birçok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de spor alanında çok önemli hamleler gerçekleştiriyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği ile hayata geçirilen 5 yeni spor salonu projesiyle birlikte 2009'da göreve geldiğimizdeki 1 olan spor salonu sayısı 13 erişti. Kepez Belediyesi olarak gençlerimizin spor salonu yapabilmesi için imkanları arttırıyoruz. Futbol sahalarını, semt spor sahalarını ve halı sahaları yaptığımız icratlar olarak saymıyoruz bileKepez'in 100 binden fazla 18 yaş altında nüfusu var. Genç enerjik, dinamik bir nüfusa sahip. Bu gençlerimizi sporla hayata bambaşka bağlarla bağlamayı arzu ediyoruz. Sporu iyi insan yetiştirme noktasında bir araç olarak kabul ediyoruz. Gençlerimiz spor yaparken hem zihin sağlıklarını, hem de beden sağlıklarını güçlendirecekler. Ama bunun yanında belki yıllarca gizli kalacak nice yeteneği de gün yüzüne çıkaracağız. Bu bizler için büyük bir mutluluk vesilesi Yerel yönetim olmanın hayatın her alanında var olmanın en önemli gereklerinden birisi de gençlerimize yepyeni imkanlar, yepyeni fırsatlar sunmaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliğiyle devletimizin gerçekleştirdiği bu 5 spor salonundan birisi olan Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Spor salonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardından butona basılarak spor salonunun temeli atıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kullandığı milli gurur Togg ile tören alanından ayrıldı.

Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Antalya AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı