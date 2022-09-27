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Kepez'de tatile bilim arası

Antalya Bilim Merkezi’nin hafta sonu atölyelerine katılan öğrenciler, ilgi duydukları alanları öğrenerek beceri geliştiriyorAntalya Kepez Belediyesi tarafından kurulan Antalya Bilim Merkezi, Antalyalı çocuklara bilim ve teknolojik etkinlikler düzenliyor.

Antalya Bilim Merkezi'nin hafta sonu atölyelerine katılan öğrenciler, ilgi duydukları alanları öğrenerek beceri geliştiriyor


Antalya Kepez Belediyesi tarafından kurulan Antalya Bilim Merkezi, Antalyalı çocuklara bilim ve teknolojik etkinlikler düzenliyor. Özellikle hafta sonları düzenlenen beceri geliştirme atölyeleri, hem çocukların, hem de velilerin ilgisini çekiyor. Matematik, kimya ve biyoloji, ahşap tasarım, steam, robotik kodlama, astroloji ve fen bilimleri eğitmenleri, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 4 haftalık yetenek geliştirme konseptinde uygulamalı eğitim sunuyor.



Günlük atölyeler de yer alıyor


Yeteneği olan çocuklar temel bilgi sahibi olurken, her ay aynı eğitim branşının farklı temaları üzerine eğlenceli çalışmalara katılıyor. Düzenli olarak gelemeyen çocuklar için de öğleden sonraları günlük atölyeler düzenleniyor. Anasınıfı yaşındaki çocuklara da, ayrı bölümde 1,5 saatlik aktivite sunuluyor. Bilimsel çalışmalara katılıp farklı deneysel aktiviteler yapan çocuklar, bilimin farklı yönleriyle tanışıyor.

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