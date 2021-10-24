Kepez'de Türkiye Drag Şampiyonası heyecanı

ve 3. Ayak yarışları Kepez Drag Pisti'nde yapılıyor. Heyecanlı yarışlara 13 ilden 103 sporcu katıldı.

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Drag Pisti, ve 3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor. 22 Ekim Cuma günü antrenmanla başlayan yarışlar, hafta sonu yerini sporcuların hız mücadelesine bıraktı. Tribünleri dolduran hız tutkunları da, 3 gündür devam eden yarış takvimini büyük bir keyifle takip etti. Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. Ayak yarışlarına aralarında kadınlarında olduğu 13 ilden 103 sporcu katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, sporcu ve seyircilerin heyecanına ortak oldu.

“Kepez ulusal şampiyonaların merkezi oldu”

Kepez'in drag pistini yaparken gençlerin hız tutkularını yasal zeminlerde tatmin etmelerini amaçladıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yasal yarışlarla, bir anlamda amatör sporlara destek vermek anlamında yaptığımız bu drag pisti bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki, ülke çapında şampiyonların merkezi haline geldi. Kepez drag pisti Antalya'yı motor sporları konusunda da önemli bir merkez haline getirdi. Bu ikinci ve önemli bir başarı. Üçüncü başarıda, biz burada yaptığımız bütün etkinliklerle gençlerle kalplerimizi birleştiriyoruz, sevgimizi büyütüyoruz. Gençlerin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Gençlerin halinden anlamaya, gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye, hayatın her anlamında gençleri desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz Kepez Belediyesi olarak gençlerin belediyesiyiz“ dedi.

ve 3. Ayak yarışlarında dereceye girenler günün sonunda ödüllendirilecek.