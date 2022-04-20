Kepez'de Ulusal Müzik Ödülleri yarı final heyecanı

Kepez Belediyesi'nin yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçladığı Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

8. Kepez Belediyesi Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması yarı finali, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10 Ocak ile 10 Mart tarihleri arasında yapılan yüzlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 30 yarışmacı yarı final için ter döktü. Türkiye genelindeki 18-45 yaş aralığındaki yeteneklerin katıldığı ulusal çaptaki yarışmada, yarışmacılar yeteneklerini yarıştırdılar. Yeni yeteneklerin keşfedilmesini ve amatör sanatçıların teşvik edilmesini amaçlayan yarışma Türkçe Pop, Rock, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Rap türünde yapıldı.

Yarı finali geçen yarışmacılar, 13 Mayıs Cuma günü Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek final etabına katılacak. 8. Kepez Belediyesi Ulusal Müzik Ödülleri Yarışmasının birincisi 7 bin, ikincisi 5 bin, üçüncüsü 3 bin TL. ile jüri özel ödülüne layık görülen yarışmacıda 2 bin TL. ile ödüllendirilecek. Kepez Belediyesi Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, ilk kez 2015 yılında il genelinde düzenlenmişti. Lise ve denge okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla başlayan müzik ödülleri yolculuğu, artan ilgiyle birlikte ulusal bir yarışmaya dönüştü.