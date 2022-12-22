Kepez'de uluslararası dostluk rüzgarı

Antalya'daki yabancı ülke derneklerinin katılımıyla düzenlenen Kepez Dostluk Turnuvası'nda, 4 futbol takımı centilmenlik maçı yaptı.

Kepez Belediyesi'nin yabancı ülke derneklerinin katılımıyla düzenlediği Kepez Dostluk Turnuvası'nda, 4 futbol takımı centilmenlik maçı yaptı. İran, Kırgızistan ve Azerbaycan hemşeri derneklerinin talebi üzerine Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği turnuva, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Tesislerinde yapıldı. İlk maçta İran Kırgızistan'ı 3-2, Azerbaycan ise ASKF'nin futbol saha komiseri ve gözlemcilerinden oluşturduğu Türkiye takımını 6-0 yendi

Voleybol turnuvası da olacak

Her iki karşılaşmayı da izleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, 4 takıma da başarı dileklerini sunup hatıra fotoğrafları çektirdi. Türkiye'nin en kozmopolit şehirlerinden biri olan Antalya'da buna benzer kaynaşma etkinliklerinin önemine işaret eden Çatal, “Turizmin başkenti Antalya'da bir araya gelen farklı milletlerden oluşan vatandaşlarımızı spor müsabakalarıyla kaynaştırmaktan dolayı mutluyuz. Futbol ile başlattığımız dostluk buluşmalarımızı, voleybol branşında da yapma kararı aldık” dedi.