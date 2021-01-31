Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon ekmek

Tütüncü, üretilen ekmeği de sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ilçe halkıyla paylaşacaklarını aktardı.

Kepez Belediyesinin, tarıma farkındalık oluşturmak ve atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla 540 dönüm tarlaya ektiği buğdayların hasat olduktan sonra nasıl değerlendirileceği belli oldu. Kirişçiler Mahallesi'nde oluşturulan 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği'ne ve atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük araziye, ekim sezonunda 11 ton buğday ekildi.Toplamda 540 dönüm alanda toprakla buluşturulan buğday tohumları, kış mevsiminin yağışlı geçmesiyle de bereketli ve sağlıklı şekilde büyüyor.

Geçen Kasım ayında toprağına attığı buğday tohumlarının filizlendiği Antalya Orman Çiftliği'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugüne kadar hiç ekilmeyen 200 dönümlük taşlık bir araziyi, yemyeşil bir tarlaya dönüştürmelerinin mutluluğunu yaşadı. Kepez'in buğday ovaları bereketi müjdelerken, buğdayların nasıl değerlendirileceği sorusu da cevabını buldu.

“Ekilen tarlaların bereketi sofralara ekmek olacak”

Başkan Hakan Tütüncü, buğdayın ekmek olarak değerleneceğini belirtip, “Hasat edilen buğdaylar una dönüştürüldükten sonra ekmek fabrikamızda ekmek olacak ve sosyal belediyecilik uygulamalarımız kapsamında da değişik yollarla halkımıza armağan edilecek. Tarlalarımızdan hasat ettiğimiz buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek üretmeyi düşünüyoruz. 1 milyon 250 bin adet ekmeği de yıl boyunca hemşerilerimizle paylaşacağız” dedi.

“Buğday ekimi bereketli bir proje oldu”

Kepez Belediyesinin, bereketli bir projeye imza attığını söyleyen Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi, bir proje ile aynı anda birkaç tane farklı toplumsal faydayı hedefleyen bir belediyedir. Aslında Antalya Orman Çiftliği projemize baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Bir yandan tarıma dikkat çekerek, farkındalık oluşturuyoruz. Diğer yandan üretimin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gözler önüne seriyoruz. Ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri, halkımızla paylaşarak, sosyal belediyecilik uygulamalarımıza farklı bir derinlik kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Atıl arazilerin tarıma kazandırılmasına teşvik ettik”

Tütüncü, 540 dönüm alanı ekmelerinin, ilçenin kırsaldaki yıllardır değerlendirilmeyen tarlaların yeniden tarıma kazandırılmasını teşvik ettiğinin de altını çizerek, “Bugün, 200 dönümlük bir orman çiftliğine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çiftlikte inanıyorum ki, çok daha farklı açılardan de faydalar üretecek projeleri hayata geçireceğiz. Ama sadece orman çiftliği mi? Hayır. Bunun yanında toplam ektiğiniz alanların 540 dönüm olduğunun altını bir kez daha koyu kalemlerle çiziyorum. 540 dönüm alanı ekme projemiz, Kepez'in diğer atıl arazilerini tarıma kazandırma konusunda müthiş bir motivasyon sağladı. Bu çiftlik kadar o motivasyonun açığa çıkması mutluluk verici bir durum” şeklinde konuştu.