Kepez'de Vakıf takasında tapu tahsis işlemleri başladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük takası' olarak nitelendirdiği Vakıf takasında tapu tahsis işlemleri başladı. Taşınmazın tapu bedelinin ödenmesinde 24 ay olan taksit sayısı 60 aya çıkarılarak, hak sahiplerine büyük bir ödeme kolaylığı getirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2/B'den sonra ilçesinin bir diğer önemli mülkiyet problemi olan Vakıf arazilerinde yaşanan tapu sorununu, 8 yıla yakın süren hummalı bir çalışmanın ardından çözüme kavuşturdu.

İmar planında konut alanı olan Vakıf arazileri üzerindeki taşınmazlarda, 40 yıldan fazla yaşanan tapu problemi, takas yöntemiyle çözüldü.

Vakıf takasında tahsisler başladı

İlçede 10'dan fazla mahallede, 5 bine yakın vatandaşı ilgilendiren tapu sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 23 milyon TL ederinde Vakıf arazileri ile Hazine arazileri takas edildi.

Vakıflar İdaresi ile Milli Emlak müdürlükleri geçtiğimiz aylarda takas için tapuda imzaları atmıştı. Böylece Kepez'de, imar planında konut alanı olan ve üzerinde taşınmaz bulunan Vakıf arazileri, takas ile Hazine arazisi haline geldi. Bu hazine arazileri de protokol kapsamında Kepez Belediyesine devredildi. Vakıf- Hazine takasında belediye devri yapılan parsellerin, gecekondu yasası uyarınca hak sahiplerine, meclis kararı ve encümen marifetiyle belli bir ücret ve taksit imkanı karşılığında tahsis edilmesine de başlandı.

Hak sahiplerine ödeme kolaylığı

Başkan Tütüncü, Cumhuriyet tarihinin en büyük takası olarak nitelendirdiği Vakıf- Hazine takasında taşınmazların bedelinin ödenmesinde, mülk sahiplerine büyük taksit kolaylığı sağladı.

24 ay olan taksit sayısı 60 aya çıkarıldı

Aralık ayı olağan meclis toplantısında Vakıf takasından tapusunu alacaklara taksit müjdesi veren Tütüncü, “Cumhuriyet tarihinin en büyük takasını Kepez için yapmıştık. Bu takasta vatandaşlarımızın ödeme zorluğuna düşmemesi için bir takım tedbirler aldık. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında taşınmazın bedelinin ödenmesinde 24 ay olan taksit sayısını 60 aya çıkardık. Fevzi Çakmak, Baraj, Göksu, Erenköy, Gazi, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Ünsal mahallelerinde Vakıf takasından yararlanacak olan hemşehrilerimiz, satış bedelinin 1\10'nunu peşin, kalan miktarı 60 ay eşit taksitle Defterdarlık muhasebe saymanlık hesabına ödeyerek, tapularını alabilecekler. Ödeme işi, belediye meclisi ve encümen kararından sonra başlayacak. Vatandaşlarımız, 10 yıl içerisinde rahat bir şekilde ödemelerini yaparak, tapularını alabilecekler. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Taksitle ödemeye bir kolaylık daha

Vakıf takasından tapularını alacak olan Kepezlilere bir kolaylık daha sağladıklarını belirten Tütüncü, “Ödenemeyen taksitler nedeniyle eskiden söz konusu sözleşmeler fesih ediliyordu. Bunu da ilgili yasalar kapsamında kaldırdık. Vakıf takasından tapularını alacak olan hemşehrilerimiz, ödenemeyen taksitlerden dolayı sözleşmelerin fesih edilmesi gibi bir yasal engelle karşılaşmayacaklar. Bugüne kadar verdiğimiz 40 binden fazla tapuya yenilerini eklemek de bizim için büyük mutluluk vesilesi.” diyerek sözlerini tamamladı.