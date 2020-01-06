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Kepez'de voleybolda galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Takımını 3-0 mağlup etti.


Voleybol Midi Kızlar kategorisinde Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Takımı ile karşılaştı. Antalyaspor Salonu'nda gerçeklen müsabakada Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı karşılaşma boyunca rakibine göz açtırmadı. Kepez'in voleybol takımı ortaya koyduğu baskın oyununu zafere yansıttı. Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, tüm setleri alarak maçı 3-0 galibiyetle tamamladı.

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