Kepez'de yatağa bağımlı hastalar için evde aşı uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına ‘Mobil Aşı Merkezi' ile destek veren Kepez Belediyesi, bu hizmeti yatağa bağımlı hasta ve engelli bireyler için de evlere taşıyor.

Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Covid-19 aşısını ‘Mobil Aşı Merkezi' ile mahalle mahalle ilçe sakinlerinin ayağına götürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasını mobil aşı merkeziyle mahallelere taşıyan Kepez Belediyesi, bu hizmeti yatağa bağımlı hasta ve engelli bireyler için de evlere taşıyor. Covid-19 aşı hakkı bulunan yatağa bağımlı hasta ve engelli bireylerin aşıları Kepez Belediyesi'nin evde sağlık ve bakım ekiplerinde görevli sağlık personelleri tarafından yapılıyor. Evde aşı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yatağa bağımlı bireylerin Kepez Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmeti Birimini arayarak randevu oluşturmaları gerekiyor. Kepez Belediyesi'nin ‘Evde Covid-19 aşısı' hizmetinden sadece ilçe sınırları içinde ikamet eden yatağa bağımlı ve engelli bireyler yararlanabiliyor.