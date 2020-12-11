Kepez'de yeşil alanların bakımı yapıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren ilçede 3 milyon 200 bin metrekareden fazla yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, ürettiği bu yeşil alanlara da gözü gibi bakıyor. İlçedeki yeşil dokunun gelişmesi, kuvvetlenmesi, çiçeklenmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için sorumluluğu olan tüm alanların bakım ve budama faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürütüyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, ilaçlama ve gübreleme çalışmaları da yapılıyor. Mevsimine ve bitki çeşitliliğine göre yapılan bu bakım çalışmaları da, tüm bitki ve çimlerin hastalık ve zararlılara karşı korunmasını, her zaman yeşil, sağlıklı kalmasını ve form tutmasını sağlıyor.