Kepez'de yetenekler engel tanımıyor

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği özel bir etkinliğe imza attı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Engelsiz Gençlerle El Ele Özel Programı' görme engelli yetenekleri gençlerle buluşturdu. Engellerin aşıldığı programa Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam, görme engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Beyaz Baston Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen farkındalık konseri büyük beğeni topladı. Popüler şarkılarında seslendirildiği gecede katılımcılar gönüllerince eğlenme imkanı buldular.

“Toplum olarak bilinçlenmeliyiz”

Engelli yetenekleri gençlerle bir araya getiren programda konuşan Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, değişen dünyada teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin körlük var oldukça kullanımı değişmeyecek tek aracın beyaz baston olduğunu söyledi. Her bin kişiden 3 kişinin beyaz baston kullandığına değinen Özsoy, beyaz baston kullanan kişilerin görme yetisini tamamen kaybetmiş olduğunu belirterek, “Bu kişilerin önceliklerini asla unutmamalıyız” dedi. Gecenin sonunda Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, katkılarından dolayı Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam'a çiçek takdim etti.