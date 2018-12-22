Kepez'deki iş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 iş yeri ve 2 ev olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı mahallelerde gece yarısı beyaz minibüsle iş yerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. 2 gün önce tarife uygun bir aracın Şelale Mahallesi ara sokaklarda dolaştığı ihbarını alan ekipler şüpheli aracı takibe başladı.

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi ara sokaklarda durdurulan aracın içindeki Y.K,İ.B,H.Ö,Z.A.B,Y.Ç, çocuk R.K ve şüphelilerin suç ortağı olduğu tespit edilen M.S gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Altınova Menderes Mahallesi'nde iş yeri, Şelale Mahallesi'nde iş yeri,Sütçüler Mahallesi'nde iş yeri,Zeytinlik Mahallesi'nde iş yeri,Altınova Sinan Mahallesi iş yeri,Aksu Cihadiye Mahallesi'nde iş yeri, Altınova Mahallesi ve Altınova Sinan Mahallelerinden küçükbaş hayvan hırsızlıklarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Zanlıların kiralık araçla hırsızlık olayını yaptıkları ve Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.

Şüphelilerin çalmış oldukları 5 adet küçükbaş hayvan ve 250 paket sigara da ele geçirildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Y.K,İ.B,H.Ö,Z.A.B,Y.Ç,M.S, adliyeye sevk edildi.