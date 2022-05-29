Kepez'den 15 bin öğrenciye göz taraması

Kepez'in Belediye Sağlık Merkezi, eğitim ve öğretim dönemlerinde okullarda gerçekleştirdiği göz sağlığı taramalarını sürdürüyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Yenimahalle İlkokulu'ndan start alan göz sağlığı taramaları çerçevesinde, 30 Eylül 2021 ile 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında 15 bin 903 öğrenciye göz sağlığı taraması hizmeti götürüldü. Göz sağlığı taramasından geçen 15 bin 903 öğrenciden 2 bin 456 öğrenci göz polikliniğine yönlendirilirken, ailelerde yazılı olarak bilgilendirildi. Belediye Sağlık Merkezince, okullarda sürdürülen sağlık taramalarında optikplus adlı cihaz ile çocuklarda uzağı görme ve şaşılık rahatsızlığı olup olmadığına bakılıyor. Kepez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalan işbirliği protokolü ile her eğitim ve öğretim dönemlerinde öğrencilerin göz sağlığını korumak için okullarda sağlık taramalarını sürdürüyor.