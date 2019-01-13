Kepez'den 2018 yılında 53 km yeni yol

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2018 yılında ilçeye 53 bin 865 metre yeni yol, 91 bin 695 metre sathi asfalt ve 103 bin 413 metre sıcak asfalt yaptığı bildirildi.

İlçeye yeni yollar kazandıran Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2018 yılı rakamlarını paylaştı. 2018 yılında 68 mahalleye hizmet götüren Fen İşleri Müdürlüğü, ortalama 10 metre eninde 53 bin 865 metre yeni yol, 104 bin 268 metre yol yapımı, 91 bin 675 sathi asfalt, 103 bin 413 metre sıcak asfalt ve 13 bin 243 metre yama çalışması gerçekleştirdi. 81 bin 194 metrekare kaldırım parke taşı, 6 bin 68 metre menfez çalışması yapan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapımı ve yamada toplamda 178 bin 557 ton asfalt kullandı.

10 yılda 575 km yeni yol

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 yılında da 45 bin 573 metre yeni yol açtı. İlçeye 2009 yılından itibaren Antalya-Ankara mesafesinde yeni yol kazandıran Kepez Belediyesi, 10 yılda 575 km. yeni yol açarak, 1 milyon 335 bin ton asfalt kullandı. Hizmette sınır tanımayan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 200'ün üzerindeki personeli ile 2019 yılında da 68 mahallede hemşehrilerinin hizmetine koşacak.