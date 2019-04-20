Kepez'den 23 Nisan hediyesi Anadolu Çocuk Köyü

Törenle açılışı gerçekleştirilen Anadolu Çocuk Köyü, 8 gün boyunca 23 Nisan şenliklerine de ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesi'nin 1960'lı yılların Anadolu Köyleri'ni anlatan Anadolu Çocuk Köyü Dokumapark'da açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Antalyalı çocuklara armağan edilen ve 8 gün boyunca çocuk şenliklerine de ev sahipliği yapacak olan ‘Anadolu Çocuk Köyü'nün açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış konuşmasına milli mücadele yıllarını hatırlatarak başladı. 23 Nisan 1920'de kan ve barut kokularının içerisinde bozkırın ortasında bir milletin ölüm kalım mücadelesinin verildiği bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını söyleyen Tütüncü, "Atatürk'ün önderliğinde açılan TBMM, milletimiz adına milletimizin kurtuluş savaşını milli mücadelemizi yöneten meclis oldu. 5 yıllık mücadelenin ardın aziz milletimiz düşmanı ülkemizden gönderdi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek. 23 Nisan 1920'de açılan meclisimiz ilk defa gazi meclis unvanını aldı. TBMM demokrasi tarihinde çok önemli bir yere sahip oldu. 23 Nisan 1920 tarihi bu bilgiler ışığında ülkemiz için milletimizin için en önemli tarihin adıdır. Büyük Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü çocuklar için bayrama dönüştürelim demiş. Atatürk'ün bu kararı verdiği yıllarda dünyanın diğer ülkelerinde diktatörler bulunmaktaydı. Onların gündeminde çocuklar hiç yoktu. Ama Atatürk, çocukları bir milletin en önemli geleceği olarak gördüğü için onlara ufuk yüklemeyi, onlara vizyon yüklemeyi en önemli hizmet olarak gören dönemin en vizyonel liderlerinden birisiydi. Atatürk'ün izinden gitmek, Atatürk'ün ilkeleri ile bağdaşan hizmetler yapmak, eserler ortaya koymakla mümkündür" ifadelerinde bulundu.

Anadolu kültürü bu köyde

Dokumapark'ta 1960'lı yılların bir Anadolu köyünü inşa ettiklerini belirten Tütüncü, “Köyün okulu, muhtarı, meydanı, esnafı, kahvesi, bostanı, bahçeleri, hayvanları var. Çocuklar bu köyü gezerlerken, 1960'lı yıllarda Anadolu bir köy hayatı nasıldı, onu görecekler. Burada aynı zamanda bir yörük çadırımız var. Çocuklarımız köy yaşantısının yanı sıra burada yörük yaşantısını da görebilecekler. Kalaycıyı, bozacıyı, bakırcıyı, yorgancıyı, terziyi, köy oyuncakçısını da burada görebilecekler. Çocuklara sadece fiziksel ortamları göstermekle, etnografik ortamları göstermekle kalmayacak, burada Anadolu kültürümüze ait değerlerimiz, okullarda öğrendiğimiz değerler eğitimi varya işte çocuklarımız burada onu görecekler. Nasrettin Hoca'yı da, Keloğlanı da görecekler. Anadolu'nun geleneksel eğlence türlerini de, sokak oyunlarını da burada görecekler. 8 gün boyunca bu alanda çok güzel bir şenlik olacak. Çocuk Köyümüz burada var olmaya devam edecek. Güzel bir köy olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Yazlık sinema keyfini de bu yaz burada yaşamış olacağız. Bu eserleri yaparken, hayal ederken biz çok heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından Anadolu Çocuk Köyü'nün açılış kurdelesi çocuklarla beraber kesildi. Tütüncü, açılışın ardından misafirlerle ve çocuklarla beraber Anadolu Çocuk Köyü'nü gezdi.