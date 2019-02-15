Kepez'den 31'nci bilişim sınıfı

Kepez Belediyesi, 50 okula bilişim sınıfı projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfını Ünsal Ortaokulu'na kazandırdı.

Kepez Belediyesi okullara bilişim sınıfı kazandırmaya devam ediyor. 50 okula bilişim sınıfı projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfı Ünsal Ortaokulu'na armağan edildi. Bilişim Sınıfı'nın açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar, öğrenci ve velileri katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'e 31'nci bilişim sınıfının kazandırıldığını söyledi. Geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları iyi bir şekilde geleceğe taşırsak, kazanan milletimiz olacak diyoruz. Bu sebepten dolayı hukuki sorumluluğumuz olmadığı halde vicdani sorumluluğumuz gereği en çok okullara, en çok öğrencilere ve sevgili çocuklarımıza hizmet ediyoruz” dedi.

“Dünya çocukları kodlama dili öğreniyor”

Çocukların artık küresel bir çağda yaşadığını ve bilginin de serbestçe dolaştığını belirten Tütüncü, “Hayatın her alanında bilişimi görüyoruz, interneti görüyoruz. Ben istiyorum ki; Okullardaki çocuklarımız bilgi ile bilgi teknolojileri ile daha içli dışlı olsunlar. Çeşitli nedenlerden dolayı çocuklarımız bilgiye ulaşamama gibi bir sorunu yaşamasınlar. Bunun için bilişim sınıfı dedik. Bundan 4 yıl önce başladığımız bu yolculukta merkeze uzak okullarımızdan başlamak suretiyle bilişim sınıflarını çocuklarımıza kazandırdık. Dünyanın her yerinde sizin yaşınızdaki çocuklar kodlama dili öğreniyor. Teknolojinin dilini öğreniyorlar. Kepez'in çocukları teknoloji dilini öğrensin diye Amir Ateş Semt Konağı'nın içinde kodlama merkezi açtık. Okullarımıza açtığımız bilişim sınıfları da bu kodlama merkezimizin şubesi olarak görev yapıyor” diye konuştu.

“Kepez'in çocukları robot yapıyor”

Binlerce liraya satılan küçücük cep telefonlarının içerisine büyük bir teknolojinin sığdırıldığına değinen Tütüncü, “Ne yazık ki biz neslimizi bu yönde geliştirmeye gayret etmemişiz. İşte bizde şimdi çocuklarımızın kendi zihinlerinde kurduklarını hayata geçirerek gelecekte teknolojiye katkı sunsunlar istiyoruz. Bugün açacağımız bilişim sınıfı çok yüksek bir projenin basamağıdır. Kodlama eğitimlerine giriş dersleri vereceğiz. Ardından, sizler Amir Ateş Semt Konağı'nda robot yapacaksınız. Bu şehrin çocukları şimdi Amir Ateş Semt Konağı'nda robotlar yapıyorlar. Belli çizgide yürüyen, gördüklerini toplayan robotlar yapıyorlar. Orada 3 yaşındaki çocuklara robotik kodlama eğitimi veriyoruz. Biz 3 yaşından itibaren robotik kodlama eğitimi veren bir belediyeyiz. Türkiye'de bu konuda ilk ve tek belediyeyiz. Neden? Çünkü biz sizleri çok seviyoruz. 7 yaşında bir kızım var ve 2 yıldır kodlama merkezine gidiyor. Bana “Baba bugün şu robotu yapacağız” dediği zaman ben çok mutlu oluyorum. Bu hayalleri kuran sadece benim çocuğum değil ki, Ünsal Ortaokulu'ndaki çocuklarda bu bilişim sınıfı ile bu hayalleri kuracaklar ve milletimize aydınlık gelecekler armağan edecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 yıl önce başlattığı seferberliğin bugün milletçe meyvelerini topluyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti İHA'ları yapıyor, insansız hava araçlarını yapıyor. Bunları yapan genç Türk mühendislerimiz. Bizim milletimiz çalışkandır, bizim milletimiz başında sultan fatihler olduğu zaman gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirmeyi başarmış, güçlü kuvvetli, kudretli büyük bir millettir. Yeter ki; milletimizin çocuklarına imkanlar verelim. Belediye başkanı olarak benim görevim sadece yol yapmak, kaldırım yapmak değil, çocuklarımıza da bir gelecek planlaması yapmaktır. Onlara en güzel eğitimleri vermektir. Bizim belediyeciliğimiz laf belediyeciliği değil, gönül belediyeciliğidir” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Ünsal Ortaokulu'nun Bilişim sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Tütüncü ve beraberindeki heyet bilişim sınıfını gezdi.