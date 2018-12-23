Kepez'den 7 noktaya spor merkezi

Kepez Belediyesi'nin, 7 ayrı nokta açtığı spor merkezleri sayesinde ilçedeki kadınlar güne spor yaparak başlıyor.

Kepez Belediyesi, ilçedeki kadınların spor yapabilme taleplerini karşılayabilmek için ilçenin 7 ayrı noktasında spor merkezleri açtı. Gündoğdu, Şafak, Kanal, Beşkonaklılar, Kültür, Mehmet Akif Ersoy ile Varsak bölgesinde açılan spor merkezlerinde ilçenin kadınları, her sabah uzman antrenörler eşliğinde spor yapıyor. Kadınlar, merkezlerde plates, step ve aerobik yaparak güne başlıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Turgut Özal Spor Salonu'ndaki kadın spor merkezini ziyaret etti. Başkan Tütüncü, ziyarette merkezde spor yapan hanımlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

“Kadın spor merkezlerinin sayısı artacak”

Belediye olarak hanımlara özel bir değer verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Hanımlarımızın spor yapabilme taleplerini karşılayabilmek için 7 ayrı noktada spor merkezleri açtık. Hanımlarımız, bu merkezlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde kadın spor merkezlerimizin sayısını artıracağız. Adnan Menderes Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki kadın spor merkezi sayısını 2'ye çıkaracağız. Teomanpaşa Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nın ek binasına da spor merkezi açacağız” ifadesini kullandı.

Kepez güçlü kadınların şehri”

Tütüncü, açtıkları spor merkezleri ile Kepezli hanımları her sabah sporla buluşturduklarını belirterek, “Hanımlarımız için step, aerobik ve plates kursu açtık. Hanım kardeşlerimiz her sabah burada spor yapıyorlar. Güne dinamik ve zinde başlıyorlar. Beden sağlıklarını çok daha düzgün hale getiriyorlar. Antrenörlerimiz, spor kulübümüz çalışanları kendilerine çok güzel ortamlar hazırladılar. Kepezli hanım kardeşlerimizi çok seviyoruz. Kepez'in farklı yerinde hanımlarımıza yeni kurslar açmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.”