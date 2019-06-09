Kepez'den 8 bin 148 öğrenciye göz taraması

Kepez Belediyesi'nin Belediye Sağlık Merkezi, vatandaşlarına hem ücretsiz göz muayene hizmeti veriyor, hem de bu hizmeti mahallelerde hemşehrilerinin, okullarda da öğrencilerin ayağına götürüyor. Kepez Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle ilçede bulunan okullara göz sağlığı hizmeti sunuyor. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında ilçede bulunan 20 okula göz sağlığı hizmeti sunan Kepez Belediyesi, 6-10 yaş arası 8 bin 148 öğrenciye göz taraması hizmeti götürdü.

Okullarda göz taraması

Göz sağlığı taramasından geçen 8 bin 148 çocuktan bin 112 çocukta göz tembelliği, şaşılık ve görme kusursu tespit edildi. Kepez Belediyesi, göz sağlığı taraması ile ilgili de çocukların velilerini yazılı olarak bilgilendirdi. 30 okulda 10 bin 828 çocuğa göz taraması yapılmış ve bin 162 çocukta göz bozukluğu tespit edilmişti. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da ilçede bulunan okullarda göz taramalarına devam edecek.