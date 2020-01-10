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Kepez'den akademik yabancı dil eğitimi

Kepez Belediyesi, Yabancı Diller Akademisi ile 72 saatte çok daha pratik ve çok daha akıcı bir İngilizceye sahip olmak isteyenlere, akademik eğitimin kapılarını alıyor.


Kepez Belediyesi, turizmin başkenti Antalya'da Kepezli gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla yabancı dil öğrenimini akademik hale getiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 3. Dönem seçim vaatleri arasında yer alan Yabancı Diller Akademisi, ‘Dil öğrenmek istiyorum' diyenlere kapılarını aralıyor. Öğrencilerine 72 saatte İngilizce öğrenebilme garantisi veren akademinin eğitim programı başvuruları Ocak ayı sonuna kadar devam edecek. Pratik ve akıcı bir İngilizce öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği akademik eğitim takviminin başlangıç tarihi hakkında da kursiyerler birebir bilgilendirilecek. Kepez'de Yabancı Diller Akademisi ile 72 saatte çok daha pratik ve çok daha akıcı bir İngilizceye sahip olunabiliyor.

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