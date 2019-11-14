Kepez'den Altınova'ya Cemevi

Kepez Belediyesi'nin yapımını üstlendiği Altınova Cemevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel Atma Törenine, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, alevi dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Törende konuşan Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan ile Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Müslüm Metin, cemevlerinin önemine değinerek, her zaman yanlarında olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Altınova'nın 10 yıllık hayali

Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan'da, Altınova'nın 10 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Arslan, “Kepez Belediye Başkanımız ‘Bölgeye bir tane yetmez, ikincisini yapalım' dediğinde, bizi heyecanlandırdı, bizi çok mutlu etti” dedi. Temel atma töreninin kendilerinden dolayı geciktiğini de belirten Başkan Arslan, kendilerinin daha fonksiyonel bir cemevi isteği üzerine gecikmeler yaşandığının altını çizdi.

6 bin metrekare rekreasyon alanı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, kapalı alanı 1400 m2 olan Altınova Cemevi'nin etrafında 6 bin m2 büyüklüğünde bir rekreasyon merkezi oluşturacaklarını vurguladı. Başkan Tütüncü'de Pir Sultan Abdal Derneği yönetiminin projeye titizlik göstermesi, etraflıca düşünme isteği üzerine gecikme yaşadıklarını bildirdi. İnşaat süresinin 310 gün olduğunu belirten Tütüncü, cemevi'nin yapımını üstlenen müteahhidi sahneye davet ederek, projeyi daha erkene çekmesini talep ederek, cemevi'nin 15 Haziran 2020 tarihinde bitmiş olacağı müjdesini verdi.

İsmi Pir Sultan Abdal olacak

Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan örnek bir cemevi'ni hizmete açmanın çok hayırlı bir iş olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu projenin kalpleri birbirine yakınlaştıracağını söyledi. Bu güzel projeye güzel bir büyüğün isminin yakışacağını da belirten Başkan Tütüncü, “O halde buranın ismi, Pir Sultan Abdal olsun. Burada çok güzel gül ağaçları istiyoruz. Burada gül fidanları yetiştiren çocuklar, müdavimler olsun.” dedi.

Birbirimize güller atalım

Toplumda kafa sayısınca düşünce, kalp sayısınca sevgi olduğunu ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz insanların yüreklerine bakarız. O kalpler Cenab-ı Allah'ın yapısı olduğundan, bizim için değerlidir. Hiçbir farkımız yoktur. Birbirimize güller atmaya, hiçbir şey engel değildir” diye konuştu.

Mevlana da bizim, Abdal da

Temelden adeta anahtar teslimi denebilecek, yapımı belediye tarafından üstlenilmiş kıymetli bir cemevi ve rekreasyon alanı olacağını belirten Başkan Tütüncü, şöyle konuştu; “Birbirimizi sevmekten daha güzeli yok. Cami de bizim, Cemevi de bizim. Hz Mevlana'da bizim, Pir Sultan Abdal da, Yunus Emre'de Hacı Bektaş-i Veli de bizim. Biz bu ülkenin renkleriyiz. Birbirimize daha da sevgiyle kucaklaşmaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından butona basılarak Altınova Cem Evi'nin temeli atıldı.