Kepez'den Altınova'ya semt parkları

Antalya'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Kepez, semt parkları ile ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırıyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeyi yeni yeşil alanlar ile donatmaya devam ediyor. Yüzlerce yeni semt parkını hizmete açan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şimdi de Altınoava'nın Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak ile Çağlar Cemre Yücel Sokağa toplamda 7 bin metre karelik yeni bir semt parkı kazandırdı. İki sokağın birleşiminde yer alan semt parkı geniş kullanım alanı ile vatandaşlara günlük hayatın içerisinde kısa bir mola imkanı sunuyor.

Kepez Belediyesi'nin semt parkı çalışmaları Altınova'nın Orta Mahallesi'ndeki Dündar Sokak'ta da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Dündar Sokak'ta toplamda 3 bin metre kare kullanım alanı ile hizmet verecek olan yeni bir parkın inşasına başladı. Biter bitmez vatandaşların kullanımına açılacak olan yeni semt parkının, diğer parklarda olduğu gibi içerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, pergole ve oturma gurupları yer alacak.