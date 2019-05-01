Kepez'den Altınova'ya semt spor sahası

Kepez Belediyesi tarafından, yeni bir semt spor sahası Altınova Bulvarı Düden Mahallesi'ne kazandırıldı.

Düden Mahallesi'nde 15 bin 430 metre kare üzerine inşa edilen semt spor sahası içinde futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar ve çatılı kamelyalar yer alıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de çimlendirilen Altonova-Düden Semt Spor Sahası, bölge halkını da yeşil bir çevreyle buluşturacak.

Halkın sporla iç içe olması için çok sayıda proje geliştirdiklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “2009 yılında yola çıkarken bir hedef koymuştuk. Kepezi eğitim, gençlik, spor ve sanat şehri haline getirecektik. Biz bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı bu vizyon etrafında şekillendirdik” dedi.