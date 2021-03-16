Kepez'den annelere ilk yardım eğitimi

Kepez Belediyesi'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle evde meydana gelebilecek kazalara karşı düzenlediği annelere yönelik ücretsiz ‘İlk Yardım Eğitimi' kursu başladı.

Kepez Belediyesi, tüm kazanların neredeyse yüzde 25'ini oluşturan ev kazalarına karşı annelerin eğitimine destek veriyor. Kepez Belediyesi'nin çatısı altında faaliyet gösteren AKMEK ile Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Annelere İlk Yardım Eğitimi' kursu düzenlendi. Evlerde meydana gelen ve ilk yardım gerektiren kazalara karşı annelerin eğitileceği kursun ilk ders saatine Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Müdürü Mustafa Sakarya, Kepez Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı katıldı.

İlk yardımın hayatımızdaki önemi

İlk Yardım Eğitimi kursunun açılışında konuşan Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, ilk yardımı, bir kazada ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde yapılan ilk müdahale olarak tanımladı. Başkan Yardımcısı Dr. Özsoy, ilk yardımın hayatımız da büyük öneminin olduğuna değinerek, özellikle evlerde meydana gelen kazalara karşı annelerin eğitilmesi amacıyla ‘İlk Yardım Eğitimi' kursu düzenlediklerini söyledi.

Sağlığımız emin ellerde

İlk yardım eğitim kursunun 14 Mart Tıp Bayramı haftasında başlatılmasını anlamlı bulduğunu ifade eden Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural'da, “İlk yardım hayat kurtarır. Ev hanımlarının böyle kursu tercih etmesi de sağlığımızın emin ellerde olduğunu gösterir. “ dedi.

Eğitimlere 50 kişi başvurdu

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘İlk Yardım Eğitimi' kursuna 50 kişi başvurdu. Bir hafta sürecek kurslar pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak 15 kişilik guruplar halinde gerçekleştirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayarak ilk yardım sertifikası almaya hak kazanan anneler ise ilk yardım çantası ile ödüllendirilecek.