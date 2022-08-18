Kepez'den Antalya Şehir Hastanesine konforlu yollar

Kepez Belediyesi, Antalya Şehir Hastanesi'nin şehirle ulaşımını sağlayan yollara bir yenisini daha ekledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, Antalya'ya, Kepez'e büyük değer kazandıracak Antalya Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayan ve genişliği 25 metreye kadar çıkarılan Zeytindalı Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü'ye, Belediye Başkan Yardımcı Sabahat Adanır ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Zeytindalı Caddesini inceleyen ve Antalya Şehir Hastanesi yapısını gördükçe büyük bir sevinç duyduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Antalya Şehir Hastanesi Antalya'nın en büyük yatırımlarından birisi. Hastanenin yapılması, insanların hizmetine sunulması açıklamayı gerektirmeyecek kadar önemli bir eser. Bu eserin Kepez'de olması ise ayrıca önemli. Çünkü bu hastane Kepez'i de geliştirecek, ihya edecek, etrafa sosyal hareketlilik sağlayacak bir eser” dedi.

"Zeytin Dalı Caddesi açıldı"

Antalya Şehir Hastanesi yapımı başlar başlamaz etrafındaki bütün bağlantı yollarını açmak suretiyle hastanenin şehirle ulaşımını kolaylaştırma noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Tütüncü, “Zeytindalı Caddesi de hastaneye açtığımız son cadde. Bu cadde bir varyant ile hastaneye geliyor ve oradan da Varsak'a bağlanıyor. Bu yol aynı zamanda Antalya Bulvarı'nı Varsak'a bağlayan çok önemli bir arter olma vasfı da taşıyor. Biz yepyeni hayallere ilerleyen bir belediyeyiz. En büyük hayalimiz Kepez'i Cumhuriyetin 100. yılına güçlü bir şekilde taşımak. Zeytindalı Caddesi hem bölgeye katkı sağlayacak, hem de şehrin trafiğini rahatlatacak. Bu yoldaki temel hedef şehir ile hastane bağlantısını kurmak”diye konuştu.