Kepez'den Antalyalılara 3'üncü Lig hediyesi

Karaman'da yapılan Bölgesel Amatör Lig Play Off final karşılaşmasında Adana 1954 Futbol Kulübü'nü penaltılarda 5-4 yenen Kepez Belediyespor, 3'üncü Lig'e 'merhaba' dedi. Karaman Kemal Kaynaş Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanan Kepez Belediyesporlular, hem tribündeki taraftarlarını, hem de maçı internet ortamından canlı takip eden Antalyalı futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Normal süresi 1-1 biten karşılaşma sonunda gidilen penaltı atışlarında bir kurtarış yapan kaleci Volkan, takımın kahramanı oldu.

Emrah Şenol'un attığı skoru belirleyen penaltı atışının ardından tribüne koşan mavi-kırmızılılar, hiç unutamayacakları coşkulu dakikalar yaşadı. Tribündeki Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ile yardımcısı Mustafa Özsoy, belediye meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, kulübün onursal başkanı Mustafa Yılmaz, kulübün yönetim kurulu üyeleri, çeşitli branş antrenörleri ile kulüp personeli birbirlerini tebrik etti.

Kepezli futbolcular, teknik direktörleri Şakir Filiz'i kucaklayıp havaya fırlattı. Ardından kulüp yönetimi ile birlikte sahaya inen Başkan Tütüncü'yü de havaya fırlatan futbolcular, takımlarını 11 yıl aradan sonra yeniden 3'üncü Lig'e çıkarmış olmanın sevincini doyasıya yaşadı. Grubunun 4'üncü haftasından bu yana lider olarak katıldığı play off'larda bekleneni gerçekleştiren takım, bütün sezon emeklerinin karşılığını almış oldu.

Maçı izlerken oldukça heyecanlı görünen Başkan Tütüncü, neredeyse 90 dakikayı ayakta izledi. Karşılaşma bitince kutlama yapan sahadaki futbolcuların yanına giden Tütüncü, oyuncuları alkışlayarak tebrik etti. Bu başarıyı Kepez'in sporsever gençlerine armağan ettiklerini belirten Tütüncü, 3. Lig'de takımına başarı diledi. Ardından aynı zamanda takımın sponsoru da olan kulübün onursal başkanı Mustafa Yılmaz, oyunculara kısa bir konuşma yaptı. Bu takımın başarılı olacağına hep güvendiğini belirten Yılmaz, desteklerinin süreceğini müjdeledi.

Sezon başında, 'o sezon bu sezon olacak' parolasıyla yola çıktıklarını belirten Kulüp Başkanı Çatal ise, ''Başkan Tütüncü ve onursal başkanımız Yılmaz da buna inandı. Bütün idarecilerimiz ve sporcularımız inandı. Kepez her şeyin daha iyilerine layık. Gelecek sezon 3. Lig'de daha güzel şeyler yapacağız'' dedi.

Kepez'e şampiyonlukların yakışacağını söyleyen teknik patron Şakir Filiz, sezon başından beri güttükleri hedefe ulaştıklarını söyledi. Maçı penaltılarla kazanacaklarını ön gördüğünü dile getiren Filiz, ''Daha önce de bu lige penaltılarla çıktık. Bu sezonda böyle olabileceği hep aklımdaydı. Bu takıma emek veren sekreteryasından aşçısına, zamanımı esirgediğim aileme kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün bizim günümüz'' diyerek duygularını ifade etti.