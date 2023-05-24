Kepez'den Antalya'ya 450 dönümlük ‘Millet Ormanı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘81 İle 81 Millet Ormanı' projesi çerçevesinde Kepez ilçesinde 450 hektarlık alanda Millet Ormanı kuruluyor.

Kepez Belediyesi, DokumaPark, Pil Fabrikası, Kent Ormanı, Meşe Kapısı, Macera Parkı ve Antalya Orman Çiftliği projelerinden sonra şehre devasa bir yeşil alan daha kazandırıyor. İlçenin dört bir yanında zeytin ve narenciye bahçeleri kuran Kepez Belediyesi, sınırları içerisindeki ormanlık alanları da, vatandaşların doğa ile buluşması amacıyla çeşitli projelerle değerlendiriyor. Bu çerçevede ilçenin batı bölümünde Kepezüstü mevkiinde yer alan ormanlarının 438 dönümlük bölümü, ‘Kent Ormanı, Meşe Kapısı ve Macera Parkı' projeleriyle vatandaşların hizmetine açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Projesi Kepez'de

Kepez Belediyesi, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ettiği bir proje çerçevesinde ilçenin doğu yakasındaki Varsak Ormanlarının bir bölümünü, kent sakinleriyle buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “81 İle 81 Millet Ormanı” projesinin Antalya ayağı Kepez ilçesine yapılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalandı

Antalya Millet Ormanı, Varsak Ormanlarında 450 hektarlık arazi üzerine kuruluyor. Proje, Kepez Belediyesi Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğinde yapılacak. Millet Ormanı projesinin yapılması amacıyla iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici imza attı.

Antalya, Kepez'den nefes alacak

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, “Orman Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Kepez'imize, 450 bin metrekare alana sahip bir Millet Ormanı kuruyoruz. Protokolü imzaladık. Yakın bir zamanda da çalışmalar başlayacak” dedi.

Kent Ormanı, Macera Parkı, Kepez Park Orman projeleriyle şehrin hemen yanı başındaki ormanları atıl halden kurtardıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, şunları kaydetti: “Kepez ilçesi olarak zengin bir ormana sahibiz. Bu ormanlarımızı, vatandaşlarımızı şehrin boğucu ortamından kurtarmak, doğa ile buluşturmak için çeşitli projelerle değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ettiği Millet Ormanı projesiyle de atıl halde bulunan Varsak Ormanlarımızın 450 bin m2'lik bölümünü, şehrimize kazandırıyoruz. Antalya Millet Ormanı ile 7'den 70'e kent sakinlerimizi, ormanın, doğanın huzuruyla, bol oksijenle buluşturacağız. Antalya, Kepez'den nefes alacak.”

Millet Ormanı, Varsak hafif raylı sistem depolama alanının kuzeyinde yer alan ve şehir merkezinin kuş bakışı izlenebildiği alana yapılıyor. Projede; yürüyüş ve koşu yolu, macera parkı, seyir terası, sosyal tesis, araç yolları, otopark, kamelya, wc, bisiklet yolları ve kamp alanları bulunuyor. Kepez Belediyesi, protokol çerçevesinde projede yer alan imalatları gerçekleştirecek. Tramvay ile kolay şekilde ulaşılabilecek olan Antalya Millet Ormanı'na yakın bir mesafede, Kuru Düden Vadisi ile Lyrboton Kome Antik Kenti de bulunuyor.