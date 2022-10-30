Kepez'den Antalya'ya belediye eliyle 37 taksi durağı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde Antalya'da belediye eliyle yapılmış bir tek taksi durağının bulunmadığını, bugün gelinen noktada belediye eliyle 37 durağın taksi esnafının hizmetine kazandırıldığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Otogar Taksi esnafının düzenlediği kahvaltıya katıldı. Kepez Belediyesi'nin katkısıyla yapılan Otogar Taksi Durağı Lokali'ndeki kahvaltıda konuşan Başkan Tütüncü, taksici esnafıyla her zaman yan yana olduklarını dile getirdi. Başkan Tütüncü, “Bizim için bütün taksici esnaflarımız çok önemli. Ancak, Otogar ve Havaalanı taksi duraklarımız çok çok daha önemli. Çünkü Antalya'ya gelenlerin ilk karşılandığı nokta ya havalimanı, ya da otogar…” dedi.

Antalya Otogarına çok güzel bir taksi durağı kazandırdıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada taksici esnafımızın, otogar taksi durağımızın yanındayım. Sizler burada çok güzel hizmet veriyorsunuz. Sizler, zaten yolda, trafikte çile çekiyorsunuz. Bir dünya insanın kahrını çekerken, bu lokal de keyifle çayını içmek, yazın serin, kışın sıcacık bir ortamda dinlenmek, benim taksici esnafımın da en doğal hakkıdır. “diye konuştu.

Kepez'e 35 taksi durağı yaptıklarını da bildiren Başkan Tütüncü, “2009 yılında belediye başkanı olduğumda, Antalya'da belediye eliyle yapılmış bir tek taksi durağı yoktu. Biz taksi duraklarına başladık, diğer belediyelerde birkaç tane yaptılar. Ama bizim kadar taksiciye kimse ilgi ve alaka göstermedi. Şehir içinde 35 taksi durağı, Havalimanı 36'ncı olmak üzere, 37'nci durağı da Otogar'a kazandırdık. Taksici esnafımızı çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. Belek taksi durağından Finike taksi durağına kadar taksici esnafımızın yanındaydık. “dedi.

Türkiye'nin stratejik konumunun önemi artıyor

Türkiye'nin dünyadaki değerinin arttığını da sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, “Türkiye'nin değeri arttıkça, bölgemiz değerlendikçe aslında kazanan hepimiz oluyoruz. Halan turizm sezonu kapanmadı, hala oteller dolu. Biz yıllardır turizmi 12 aya yaymaktan bahsediyorduk. Sadece deniz kum olmasın diyorduk. Türkiye'nin stratejik konumu gitgide artıyor. Türkiye kıymetlenince, bizim bulaşıkçımızda aşçımızda, ulaşım esnafımız taksicimizde kazanıyor. Dünyada savaşlar yaşanıyor, Türkiye savaşan ülkeleri bir masanın etrafında topluyor. Ülkemiz güçlü olursa hepimiz güçlü oluruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bayraklarımız gönlerden inmesin, ezanlarımız dinmesin, ülkemiz parçalanıp yok olmasın.” diye konuştu.

Otogar Taksi Taşıma Kooperatif Başkanı Ersin Kahya da, “ Daha önce kötü bir lokalimiz vardı. Hakan Başkanımızın destekleriyle bu lokali Antalya'daki en iyi lokal haline getirdik. Belki de Türkiye'dekilerin en iyisi. Teknik özellikleriyle sıcak suyundan, duşundan, banyosundan, sosyal alanlarından her şeyiyle dört dörtlük bir lokal oldu “dedi.