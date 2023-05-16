Kepez'den Aydoğmuş'a 25 bin metrekare yeşil alan

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 9 park düzenlemesiyle 24 bin 249 metrekare yeşil alan kazandırılan Aydoğmuş Mahallesi'ne, bir park daha inşa ediliyor.

Kepez Belediyesi, site tarzı konutları ve geniş caddeleriyle ilçenin en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Varsak Aydoğmuş Mahallesi'ni, park yatırımlarıyla yemyeşil hale getiriyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yoğun nüfusuyla orantılı olarak mahallede yeşil alan düzenlemesi yapmaya devam ediyor. Başkan Hakan Tütüncü'nün 15 yıllık hizmet döneminde mahalleye 9 yeni park inşa edildi. Bu parklarla mahallede 24 bin 249 metrekare yeşil alan üretildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rekor düzeyde yeşil alan ürettiği Aydoğmuş Mahallesi'ne bir park daha kazandırıyor. Yeni park, Fatih Terim Caddesi 1217 Sokak'ta, imar planında yeşil alan olarak görülen bin 450 metrekare araziye inşa ediliyor.

Aydoğmuş'a 10'ncu park

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toprak tesviyesi tamamlanan parkın çevresine bordür taşı döşendi. Yapımı süren parkta, çocuklar için kaydırak, salıncak gibi oyun mobilyaları ile büyüklere yönelik açık hava spor aletleri bulunacak. Çim ekimi ve çeşitli bitki ve ağaç dikiminin yapılacağı parka, ahşap oturma mobilyaları konulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın yapımını kısa bir zaman içerisinde tamamlayarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını ifade ettiler. Parkın hizmete girmesiyle mahalledeki mevcut yeşil alan rakamı da 25 bin 699 m2'ye çıkmış olacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yatırım planlaması çerçevesinde Aydoğmuş Mahallesi'nde yeni parkların kazandırılacağını ifade ettiler.