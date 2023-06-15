Kepez'den Başköy'e yeni hizmet binası

Kepez Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinden Başköy Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet binasını yeniliyor. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve içerisinde kütüphanenin de olacağı yeni hizmet binasının yapımı sürüyor.

Kepez Belediyesi, Başköy Mahallesi'nde, yeni bir hizmet binası inşa ediyor.

Mahalle sakinleri, Başköy İlkokulu bahçesine yakın bir alanda bulunan ve içerisinde muhtar odası ile öğretmenler odasının bulunduğu binanın yenilenmesini talep etmişlerdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, mahalleye yaptığı ziyarette, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hizmet binası yenileceklerinin sözünü vermişti.

Yenileme çerçevesinde eskiyen ve hizmet ömrünü tamamlayan mevcut bina yıkıldı. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra da yeni hizmet binasının yapım süreci başladı. Ve geçtiğimiz günlerde temeli atıldı.

Yaklaşık 200 metrekare arazi üzerinde inşa edilen yeni hizmet tesisinde, muhtarlık odası, öğretmenler odası, doktor odası ile kütüphane yer alacak.

Başkan Hakan Tütüncü, şehir merkezinden uzak mahallelerdeki sosyal yaşamı, kalıcı hizmetlerle kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkan Tütüncü, “Yeni hizmet binamızla hem kamu hizmetini, doktoru vatandaşımızın ayağına getiriyoruz hem de öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin taleplerini karşılıyoruz. Kütüphane ile Başköylü çocuklarımızı bilgiyle, kitapla ve ders çalışma ortamıyla buluşturacağız. Başköy İlkokulu'nun öğretmenler odası, mevcut binanın içerisindeydi. Yeni binamızda öğretmenlerimize, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güzel bir oda yapıyoruz. Mahalle muhtarımızın hizmet odasının yenilenmesini talebini karşılıyoruz. Yeni sosyal tesisimiz, Başköy için dört dörtlük bir hizmet noktası olacak” açıklamasında bulundu.