Kepez'den çalışan annelere bir kreş daha

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin altıncı şubesinin de inşasını tamamladı. Varsak bölgesine kazandırılan 200 öğrenci kapasiteli 6. şube, kreş mobilya ve malzemelerinin tefrişatı ile bahçe düzenlemesinin yapılmasından sonra hizmete açılacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, çocuklara ve çalışan annelere yönelik bir projesi olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi, yeni şubelerle büyümeye devam ediyor.

Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek vermek amacıyla Kepez ilçesine kazandırılan eğitim tesisisin 6. şubesinin inşası tamamlandı.

200 öğrenci kapasiteli 6. kreş Varsak'a

Nasreddin Hoca Kreşleri'nin 6. Şubesi, Varsak bölgesine kazandırıldı. Geçtiğimiz yıl temeli atılan Nasreddin Hoca Kreşleri Varsak Şubesi'nin yapımı büyük oranda tamamlandı. 200 öğrenciye okul öncesi eğitim hizmeti verecek olan kreş, Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan 3 bin metrekare belediye hizmet alanına inşa edildi.

Dış cephe ve iç mekân tasarımında renkli boyaların kullanıldığı 3 katlı eğitim binasında, 10 sınıf, yemekhane, uyku odası, oyun alanı ve çok maksatlı salon bulunuyor.

Başkan Hakan Tütüncü de kreş şantiyesini ziyaret ederek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Binayı gezen Tütüncü, kreşin yapımında gelinen son durumla ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan bilgi aldı.

Tütüncü, açıklamasında Nasreddin Hoca Kreşleri Varsak Şubesi'ni, kreş mobilya ve malzemelerinin tefrişatı ile bahçe düzenlemesi işlerini yaptıktan sonra hizmete açılacağını belirtti.

“Kreşte önemli bir marka olduk”

Kreşi, bu yılın son çeyreğinde hizmete açmayı planladıklarını aktaran Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Belediyemiz tarafından Kepez'e, güzel bir okul öncesi kurum kazandırıldı. Nasreddin Hoca Kreşleri'mizin 6. Şubesi'ni, Varsak bölgemize inşa ettik. Varsak kreşimiz, hem annelere hem de çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile okul öncesi eğitimde önemli bir kalite markası oluşturduk. Bu markanın 6. Şubesini Varsak bölgesine kazandırdık. Güzel bir mimari tasarımla, harika bir tefrişatla, çocuklarımıza cıvıl cıvıl bir eğitim yuvası oluşturduk. Nasreddin Hoca Kreşleri Varsak Şubesi, hem çalışan annelerimize, çocuklarımıza iyi gelecek bir eser hem de okul öncesi eğitime de değer katacak bir iş olacak.”