Kepez'den çocuklara kreş hediyesi

Kepez Belediyesinin, çalışan annelere yönelik yaptığı Nasreddin Hoca Kreşi'nin Erenköy Mahallesi şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında eğitime açılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminin bir projesi olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin, dördüncü şubesinin yapımı tamamlandı.

Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime katkı sağlamaya yönelik bir hizmet olan Nasreddin Hoca Kreşi'nin dördüncü şubesi Erenköy Mahallesi'ne kazandırıldı. Belediyenin, Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binası, tadilat çalışmasıyla kreşe dönüştürüldü. Kreş için mevcut binanın yanına, 60 metrekare ek bir yapı da inşa edildi.

Mobilya ve eğitim araçlarının yerleştirilmesi ve binanın çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasıyla kreş, eğitime hazır hale getirildi.

“Erenköy kreşinin açılışı bayramın ertesinde”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kreşi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların hizmetine sunacaklarını açıkladı. Ancak, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, resmi tatil olan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması kararın alınmasından dolayı kreşin açılışı ertelendi. Erenköy Nasreddin Hoca Kreşi'nin açılış töreni, 26 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacak.

“Kepez'in kreş sayısı 6 oldu”

Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime katkı sağlamaya dönük bir yatırım olan Nasreddin Hoca Kreşi'nin şube sayısını, imkanlar dahilinde artırmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Tütüncü, “Teomanpaşa, Özgürlük ve Ahatlı mahallelerimizden sonra Erenköy Mahallemize de söz verdiğimiz kreşimizi kazandırdık. Bölgenin okul öncesi eğitim kurumu ihtiyacını karşılayacak olan kreşimizi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ertesinde, bayramın bir hatırası olması dileği ile eğitime açacağız. Nasreddin Hoca Kreşi'mizin, 6. şubesini Varsak Aktoprak Mahallemize inşa edeceğiz. Bu kreşimizi, 2021'in yatırım programına aldık. İmkanlarımız ölçüsünde kreş sayımızı artırarak, çalışan annelerimize, okul öncesi eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Erenköy kreşi 120 öğrenci kapasiteli”

Kreş, Erenköy ile beraber Çamlıbel, Kanal, Esentepe, Göçerler ve Barış mahallelerine hizmet verecek. Tek katlı 420 metrekare büyüklüğündeki kreş binasının yanına 60 metrekare büyüklüğünde bir yemekhane de inşa edildi. Kreşin öğrenci kapasitesi 120, sınıf sayısı da 6 olacak. Kapalı ve açık oyun alanları ile çok amaçlı salonun yer aldığı kreşin, çınar ağaçlarının ve mini bir süs havuzundan oluşan bir bahçesi de bulunuyor.