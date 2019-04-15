Kepez'den Didim'e gol yağmuru

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 25'inci haftasında Kepez Belediyespor, Hasan Doğan Stadyumu'nda konuk ettiği Didim Belediyespor'u 8-0 mağlup etti.

Kepez, Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kepez'in Altın Kramponları, Didim Belediyespor karşısında 8-0 galip geldi. Maçın 2'nci dakikasında verilen serbest vuruştan gelen topu Hasan Efe kafa vuruşuyla karşılayarak ağlara gönderdi. Maçın 7'nci dakikasında Yusuf Kılıç'ın kornerden gönderdiği topu ağlarla buluşturan isim Emrah Şenol oldu. 31'inci dakikada Engin Mustafa Ulutaş'ın pasını gole çeviren Emrah Şenol ilk yarının son golünü attı. Böylece takımlar soyunma odasına Kepez'in 3-0 üstünlüğü ile gitti.

Sezon tamamlanıyor

İkinci yarı 49'uncu dakikada Engin Mustafa Ulutaş'ın pasını alan ve çalımlarla futbolcuları geçip kaleciyi aşan Enes İlhan Yüksel topu ağlara gönderdi. 53'üncü dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına yaklaşan Chinedu Gaucho Obi-Michael'in pasını gole çeviren Enes İlhan Yüksel oldu. 59'uncu dakikada Didim Belediyespor'un Kepez kalesi önündeki atakları sonuçsuz kaldı. 69'uncu dakikada Chinedu Gaucho Obi-Michael gol atan isim oldu. 71'inci dakikada ayak, 85'inci dakikada kafa ile topu ağlara gönderen Eray Özer maçın son gollerini kaydettiren isim oldu. Atılan gollerin 2'si Emrah Şenol'a, 2'si Enes İlhan Yüksel'e, 2'si Eray Özer'e, diğer birer gol Hasan Efe ile Chinedu Gaucho Obi-Michael'e ait olarak Kepez Belediyespor 8 - 0 Didim Belediyespor sonucuyla maç sona erdi.

BAL'da takımlar son maçlarına önümüzdeki hafta çıkarak sezonu tamamlayacak. Kepez Belediyespor, deplasmanda Sökespor'a konuk olacak.