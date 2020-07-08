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Kepez'den Duacı'ya yol çalışması

Kepez Belediyesi’nin, Duacı Mahallesi’ni Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan otoban büyüklüğündeki yolun sıcak asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin, Duacı Mahallesi'ni Masa Dağı'ndan şehir merkezine bağlayan otoban büyüklüğündeki yolun sıcak asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Genişliği 20 metre, uzunluğu 2 kilometre olan yola 8 bin ton sıcak asfalt serilecek.


Duacı'yı Masa Dağı'ndan şehir merkezine bağlayan yol, artan araç trafiği nedeniyle zamanla ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, genişliği 8 metre olan Duacı yolu, çevresindeki sert kayalar parçalanarak genişliği 20 metreye çıkarıldı. Kum, çakıl gibi malzemelerle tabanı güçlendirilen yolun, ağır silindirlerle düzeltilmesinin ardından, sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmaları devam eden Duacı ve Çankaya'yı birbirine bağlayan genişliği 20 metre, uzunluğu 2 kilometre olan yola 8 bin ton sıcak asfalt dökecek. Kepez Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı bu geniş yol, asfaltlama çalışmaları tamamlandığında uzun yıllar bölgenin ve şehrin trafiğini rahatlatacak bir ulaşım ağı olacak.

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