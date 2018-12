Kepez'den etkinlik takvimi

Kepezlileri, yılın son ayında da birçok kültür sanat etkinliği bekliyor. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sinemadan tiyatroya, seminerden konferansa, konserden sergiye kadar Kepezlilere özel etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Kepez Tiyatrosu'ndan üç oyun

Kepez Belediyesi Aralık ayı boyunca ücretsiz tiyatro gösterimlerine devam edecek. Kepez Belediye Tiyatrosu “Eskici Dükkanı” ve “Düğün Evi Oyun Evi” oyunları ile Aralık ayında da perdelerini tiyatro severlere aralayacak. Büyükler için olan oyunlar cuma ve cumartesi günleri sergilenecek. Kepez Belediye Tiyatrosu aynı zamanda çocuklar için de Keloğlan'ın Aklı adlı oyunu yine Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde çarşamba ve cuma günleri gündüz oyunu olarak sahneleyecek.

Çocuklar için sinema

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün “Geleceğin teminatı” diye nitelendirdiği çocuklar için de Kepez Belediyesi tarafından birbirinden farklı etkinlikler hazırlandı. Aralık ayı boyunca her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Kepezpark Varsak Sinema Salonları çocukları ağırlayacak. Ayrıca her salı ve her pazar müzikli masallar etkinliği de ilçenin çocukları ile buluşacak.

Aile içi iletişim semineri

Kepez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri takvimine sosyal konuları da ele alıyor. Orhan Gazi Semt Konağı'nda “Aile İçi İletişim” konulu bir seminer düzenlenecek. Kepez Belediye Sağlık Merkezi Psikologu Rüya Acar'ın konuşmacı olacağı seminerde aile iletişimi konuları ele alınacak. Vuslatın 745. Yıl Dönümü ‘Şeb-i Arus' etkinliği de 18 Aralık salı günü saat 20.00'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Konferanslar, sergiler, konserler

Aralık ayında bunların yanı sıra özel etkinlikler de Kepezlileri bekliyor. Demirören Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürü Salih Uçar, “Kalkışma 24 Saat -Antalya'da 15 Temmuz” konulu konferans verecek. Gazeteci Salih Uçar'ın konferansı 10 Aralık Pazartesi saat 10.00'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Sakarya ve Dokuma AKMEK kurs merkezleri de 18-20-24-25 Aralık tarihlerinde ağız ve diş sağlığı ile günlük yaşamda koruyucu egzersizler konulu sağlık seminerlerine ev sahipliği yapacak.

Kültür gezileri Kepezlileri bekliyor

Kepez Belediyesi Aralık ayında da Kültür Gezilerini sürdürecek. ‘Şehrimi Tanımak İstiyorum' etkinliği, 20 Aralık Perşembe günü birçok çocuğa şehrin cazibe noktalarını gezdirecek. Kepez Belediyesi ve Elmalı Belediyesi işbirliğiyle her Salı ve Cumartesi günübirlik geziler düzenlenecek. Aralık ayında, “Kepezliyim Şehrimi Geziyorum” günü birlik şehir tanıtım gezisi, “Kepez'de engeller kalkıyor, gezi programı” Kepezlileri bekliyor.

Yerli Malı Festivali

Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Kadın Kooperatifleri işbirliği ile 16-17 Aralık tarihlerinde “Yerli Malı Festivali” düzenlenecek. Festivale Dokumapark ev sahipliği yapacak.

Drag yarışları

Kepez Belediyesi, ilklerin öncüsü olarak ilçeye kazandırdığı Drag Pisti'nde hız tutkunlarına macera dolu anlar sunmaya devam ediyor. Odabaşı Köyü'nde yer alan pistte 23 Aralık Pazar günü yılın son yarışı gerçekleştirilecek.

Kadınlar buluşması

Kepez Belediyesi'nin ilçede yaşayan kadınlara bir armağanı olarak gelenekselleşen Kadınlar Buluşması'nın Aralık ayındaki adresi Şoförler Odası Düğün Salonu olacak. 25 Aralık Salı günü bir araya gelecek olan kadınlar gönüllerince bir gün geçirecek. Yediden yetmişe herkese hitap eden etkinlik takvimi, Aralık ayında gerçekleşecek birbirinden özel konser, seminer, konferans ve etkinliklerle yılı dopdolu kapatacak olan Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk ayı için de dolu dolu bir takvim hazırlıyor.