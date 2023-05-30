Kepez'den geleceğin sürücü adaylarına trafik eğitimi

Kepez Belediyesi, Sakarya Bulvarı'ndaki Trafik Eğitim Parkı'nda, geleceğin sürücü adayları çocukları, teorik ve pratik eğitimle trafik kuralları karşı bilgilendiriyor.

Kepez Belediyesi, çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği trafik kazalarının eğitimle azaltılabileceği düşüncesiyle inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda, her yıl binlerce öğrenciye trafik kurallarını öğretiyor.

Kepez Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki eğitimler, İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şube Başkanlığı işbirliğiyle veriliyor.

Çocuklar, trafik parkında kurulan mini sokaklarda, akülü araçlar kullanarak, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Trafik polislerinin verdiği eğitimlerde çocuklara, trafik kurallarına uygun durma, duraklama, park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya davranışları anlatılıyor.

Fatmagül Özpınar İlkokulu Kepez Eğitim Parkı'nda

Kepez Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde bulunan Fatmagül Özpınar İlkokulu öğrencilerini de Trafik Eğitim Parkı'nda misafir etti. Fatmagül Özpınar İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak sürdürdüğü ‘Trafikte Parlayan Yıldızlar' projesinin uygulamalı eğitim ayağını, Kepez Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesinin servis hizmeti verdiği okulun öğrencilerine, trafik polisi tarafından trafik kuralları anlatıldı. Uygulamalı trafik eğitimden okulun 900 öğrencisi yararlandı.

Tütüncü'ye park teşekküre

Okulun 30 öğretmeni ile 4 idarecisinin dâhil olduğu ‘Trafikte Parlayan Yıldızlar' projesinin finalinde ise öğrenciler, Gazi Bulvarı'nda sürücülere ve yayalara trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıtacak. Bu etkinliğe Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de davet edilecek.

Fatmagül Özpınar İlkokulu Müdürü Mehmet Yörük, Başkan Hakan Tütüncü'ye, Trafik Eğitim Parkı ve servis hizmetinden dolayı teşekkür etti.