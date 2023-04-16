Kepez'den Habibler'e 58 bin ton asfalt

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda açtığı yolları sıcak asfaltla kaplıyor. Mahallede 11 sokağa 4 bin 500 ton sıcak asfalt seriliyor. Tütüncü döneminde mahallede 54 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Nüfusuyla Kepez ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Habibler Mahallesi'nde gecekondu şehri görünümü tarih oluyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet sorunlarının çözülmesi neticesinde mahallede gecekondudan modern bir şehre dönüşüm yaşanıyor. Açılan bulvar büyüklüğündeki caddeler ve bu caddelerin çevresinde yapılan modern konutlar Habibler Mahallesi'nin yeni görüntüsünü oluşturuyor.

Habibler'de 61 km yol açıldı

Kepez Belediyesi de yol, yeşil alan ve sosyal tesis yatırımlarıyla bölgede yaşanan şehirleşmeyi hızlandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü de mahalle sakinlerinin sıcak asfalt talebini karşılamak için de yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda mahallede, 61 kilometre uzunluğunda yeni yol ulaşıma açılmıştı. Sathi kaplama asfalt serilen bu yollara da, yağmur suyu drenaj kanalı ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra sıcak asfalt dökülüyor.

11 sokağa 4 bin 500 ton asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü, 2023 yılı asfalt programı çerçevesinde Habibler Mahallesi'nde 11 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 22 bin metrekare alan büyüklüğündeki sokaklara, 4 bin 500 ton sıcak asfalt seriliyor. Mahalle sakinlerini konforlu yol hizmetiyle buluşturan, çamur ve toz çilesini ortadan kaldıran asfalt çalışmasının önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor. Mahallede, program dahilinde asfaltlama çalışmasının devam edeceğini aktaran Fen İşleri Müdürü Ali Aslan, sıcak asfaltı dökülen sokakların kaldırımını da en kısa sürede yapacaklarını kaydetti.

Tütüncü döneminde yapılan fen işleri yatırımları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Habibler Mahallesi'nde 61 kilometre yeni yol, 77 kilometre sathi asfalt, 38 kilometre sıcak asfalt (54 bin ton), 24 bin metrekare parke kaldırım, 2 bin 100 metre yağmur suyu kanalı, 9 bin 800 metrekare otopark, 3 bin 373 metre orta refüj ve muhtarlık evi yatırımlarını gerçekleştirdi.