Kepez'den haftada bin 637 noktaya dezenfekte hizmeti

Kepez Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine normalleşme sürecinde de devam ediyor. Vatandaşların toplu olarak kullandığı berber, kuaför, güzellik salonu, taksi, taksi durakları, cami ve Aile Sağlığı Merkezlerinde dezenfekte işlemleri her hafta rutin olarak gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi'nin dezenfeksiyon ekibi tarafından 772 berber, kuaför ve güzellik salonu, 659 taksi ve taksi durağı, 158 cami ve 48 Aile Sağlığı Merkezi düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kepez Belediyesi, dezenfekte işlemlerini her hafta toplamda bin 637 nokta da sürdürüyor. Kepez Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde kurulan 16 kişilik dezenfekte ekibi, 12 Mart itibari ile ilçede kamu kurum ve kurumları, iş yerleri ve araçlar olmak üzere toplamda 9 bin 64 dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.