Kepez'den Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'na Çok Amaçlı Salon

Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'na kazandırılan ‘Çok Amaçlı Salon' Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün katılımıyla hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi, ilçeye bir eğitim yatırımı daha kazandırdı. Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'na kazandırılan ‘Çok Amaçlı Salon' törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, muhtarlar, meclis üyeleri, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışın ilk konuşmasını gerçekleştiren Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu Müdürü Hasan Ayana, “Eğitim öğretim ihtiyacı konusunda okulumuza öğrencilerimize belediyesinin tüm imkanlarını seferber eden, bizimle beraber olmaya özen gösteren Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ve ekibine, şahsım ve kurumum adına teşekkürü bir borç bilirim.” dedi. Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nun Çok Amaçlı Salon açılışında konuşan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz da, “Okullara yapmış olduğu dokunuşlardan dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açılış konuşmasına başlamadan önce çocuklara hal hatır sordu. “Çocuklar hepiniz çok güzelsiniz. Sizleri çok seviyorum.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, 2009'da Kepez belediye başkanlığı görevine oturduğunun üçüncü gününde ilk işinin Avni Çöllü Okulu'nun iç düzenlemesini yapmak olduğunu söyledi. Kepez Belediyesi'nin 2009 yılından bu yana her zaman okulların, öğrencilerin, çocukların yanında olduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, “Biz her zaman okullarımızın, öğrencilerimizin yanında olmaktan hep mutlu olduk. Biz bu mutluluğu ilk defa da işte bu okulda tattık. O yüzden bu okulumuzun bende ayrı bir kıymeti vardır. Daha sonra okulumuza ilave bina yaptık. Okulumuzun fiziki imkanlarını iyileştirdik. Şimdi sizleri çok daha iyi imkanlarla bir araya getirmek istiyoruz. “dedi.

Konuşması sırasında çocuklara nasihatlerde veren Başkan Tütüncü, “Çocuklar enerjinizi hayat boyu düşürmeyin. Derslerinize çok çalışın. Ülkemize, milletimize, insanlığa faydalı gençler olmaya çalışın. Derslerinize çok çalışmanızı istiyorum. Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri en güzel şekilde yapmanızı, anne ve babalarınızı dinlemenizi, onların sözlerinden çıkmamanızı özellikle istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bilim merkezleri, kütüphaneler, bilim festivalleriyle, daha nice güzel eğitim hizmetleri çalışmalarımızla biz sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”diye konuştu.

Bilim Festivali'ne davet

Konuşmasını öğrencilere 2 müjde vererek sürdüren Başkan Tütüncü, “Bu mahalledeki öğrenciler kitaba, kütüphanelere daha yakın olsunlar diye, sizlere bir yeni kütüphane daha kuruyoruz. Pil Fabrikasının içine 2023'te bir yeni kütüphane daha açıyoruz. Bu sene Bilim Festivalini sizler için daha büyük yapıyoruz. Ve sizleri festivale davet ediyorum” dedi.

Öğrencilerin, “Geziye de gidelim.” seslenişleri üzerine Başkan Tütüncü, “Geziye de gidelim. Yeter ki siz mutlu olun çocuklar.” diyerek cevap verdi. Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu Çok Amaçlı Salon öğrencilerle beraber kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Başkan Tütüncü davetlilerle beraber hizmete açılan okulun çok amaçlı salonunu gezdi, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri izledi.