Kepez'den iki mahalleye 11 bin ton sıcak asfalt

İki mahallenin yollarına 11 bin ton asfalt serildi.

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine konforlu ve güvenli yol hizmeti sunabilmek için asfalt çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Şelale Mahallesi Hacı Durmuş ve Hürriyet caddeleri ile bu iki cadde arasındaki sokaklarda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bölgedeki Hurdacı Sitesine ulaşımı sağlayan iki caddede ve sokaklarda 6 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Doğalgaz hattı ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması çalışmalarının tamamlandığı Yeni Mahalle'de asfalt çalışması devam ediyor. Kepez Kent Meydanı, Çelebi Sultan Mehmed Camii gibi eserlerin kazandırdığı ve doğal gazın gelmesinin sağlandığı ilçenin merkezindeki Yeni Mahalle'nin, alt yapı kazı çalışmaları sonucu yollarının bozulan asfaltı yenileniyor. Asfalt yenileme kapsamında freze iş makinesiyle bozulan ve eskiyen mevcut asfalt kazılıyor.

Yeni Mahalle'nin tüm yollarına sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz aylarda mahallenin batısında Aliye İzzet Begoviç Caddesi ile Karatay Caddesi arasında kalan sokakları sıcak asfaltla kaplamıştı. Mahallenin batı kısmındaki yollarda 1500 ton sıcak asfalt kullanılmıştı.

Fen İşleri Müdürlüğü, şimdi de mahallenin doğu kısmında Aliye İzzet Begoviç Caddesi, Yeşilırmak Caddesi ile Sakarya Bulvarı arasındaki sokaklarda sıcak asfalt çalışması başlattı. Eskiyen asfaltı kazılan sokaklara, finişer makinesiyle 5 bin ton sıcak asfalt seriliyor. Asfaltı yenilenen sokakların yaya yolları da parke kaldırım çalışmasıyla konforlu hale getirilecek. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Yeni Mahalle'nin diğer sokaklarının asfaltını da Ramazan Bayramı'ndan sonra yapacaklarını bildirdiler.