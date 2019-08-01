Kepez'den istihdama destek

Kepez Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturacak ve bölgesel işsizliğin önlenmesinde önemli katkılar sağlayacak olan ‘ İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi.

İşsizliğin önlenmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla oluşturulan ‘ İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'nin lansman toplantısı Kepez Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Semra Bekar, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İnsan odaklı belediyecilik

Toplantıda hedeflerin bir bir gerçekleştirildiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, insan odaklı belediyecilik uygulamalarının yeni dönemin en önemli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Tütüncü, “İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarını çeşitlendirmek suretiyle bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin hayatına daha çok dokunmaya, onların hayatlarına tesir ederek evlerinde ve yuvalarında çok daha mutlu olmaları için gerekli özen ve ihtimamı gözeteceğimizi her vesile ile ifade ettik.” dedi.

Önemli bir proje

İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'nin özel bir çalışma olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Seçim beyannamemizde de projelerimizin içerisinde yer alan ve en çok üzerinde durduğumuz ve en çok önem verdiğimiz projelerden biriydi. Hemşehrilerimizin bizlerden en büyük talepleri istihdam taleplerine cevap vermemizdi. Belediyelerde herkesi istihdam edecek kadar istihdam ortamının bulunmadığı, hepimizce bilinen bir hakikat. Bir yanda iş arayan bireylerle karşılaşıyoruz, diğer tarafta da işçi arayan dostlarımızı görüyoruz. İş arayanlarla işçi arayanların sağlıklı bir zeminde bulaşamadığı bir hakikatle karşı karşıya geliyoruz. Kalifiyeli eleman olmamanın verdiği sıkıntı ile işsizlik tetikleniyor, yeri geliyor iş beğenmemenin verdiği nedenlerden dolayı işsizlik tetikleniyor. Bütün bunlar çözüm bulunması gereken sosyal konular. “ diye konuştu.

Ortak protokole bağlandı

“Biz belediye olarak bu konuda ne yapmalıyız diye düşündük” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “İş ve istihdam Geliştirme Merkezimizi kurarak bu çatı altında, bu düşündüğümüz çözüm önerilerini pratiğe geçirmeye, hayata geçirmek için önemli bir adım atalım dedik ve geçtiğimiz hafta altyapısı tamamlanan merkezimiz İş- Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak bir protokole bağlandı. Bu merkez çatısı altında yapacağımız çalışmaların birincisi; iş arayanlarla işçi arayanları buluşturacağız. Ama belediye çatısı altında buluşturacağız. Belediyemize müracaat edenlere ‘filan yerde iş var. Hadi git oraya' demeyeceğiz. İşçi alacak olanları belediyeye davet edeceğiz. Belediye de bir ofis kuruyoruz. Bilgisayar ortamında teknik bir ortamda envanter oluşturacağız. Bu envanterden işçi talebinde bulunan kimselere alternatifler sunacağız. Bunların hepsi İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi çatısı altında belediyemizde gerçekleşecek. “ dedi.

Turizme yönelik meslek kursları

Merkezin ikinci görevini de sıralayan Tütüncü; “Yerine göre nitelikli ara elemana ihtiyaç oluyor. Ara eleman yetiştirilmesine katkı verecek iş garantili meslek edindirme kursları bu iş istihdam geliştirme merkezinin görevleri arasında yer alacak. Geçtiğimiz günlerde AKMEK çatımız altında yetiştirmiş olduğumuz İş garantili turizme yönelik meslek eğitimleri kursları son derece verimli oldu. Turizm işletmeleri başta olmak üzere reel sektör temsilcileri ile bir araya gelecek, ihtiyaç listelerini belirleyecek ve geçtiğimiz günlerde başlayan iş garantili meslek eğitim kurslarını merkezimiz altında gerçekleştireceğiz. İş istihdam geliştirme merkezimizin bir diğer ilgi alanı turizme ve tarıma yönelik meslek edindirme kurslarıydı. Turizm ve tarım sektöründe de istihdam edilecek ara elemanların yetiştirilmesi. Bu mana da kurslar açılacak ve iş bulunması ile ilgilide araştırmalar gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

Girişimcilik desteklenecek

İş ve istihdam Geliştirme Merkezi'nin dördüncü etabı hakkında da bilgi veren Tütüncü, “Girişimciliği desteklemeye yönelik çok çeşitli devlet imkanları var. KOSGEB kredilerinden tutun hükümetimizin değişik zamanlarda ortaya koyduğu değerli uygulamalara kadar. Girişimci ruhuna sahip olan hemşehrilerimiz var. Bu imkanlardan yeterince haberdar olmadıklarından için bu girişimci ruhu ortaya çıkartmada ciddi engelle karşılaşıyorlar. Biz diyoruz ki; bu engelleri ortadan kaldıralım. Girişimci ruhu bulunan insanları devletimizin bu imkanlarına yönlendirelim, kamunun sunduğu kaynaklardan onların istifa etmelerini sağlayalım. Onların başarı hikayeleri yazmalarına vesile olalım.” dedi.

Girişimcilikte örnek hikayeler

Girişimcilik ruhu konusunda çok başarılı hikayeler gördüklerine de değinen Başkan Tütüncü, “Özellikle bu konuda hanımlarımızın çok daha başarılı, gayretli olduklarını gördüm. Girişimcilikle ilgili bilgilendirme programlarımızı KOSGEB aracılığı ile yapmaya devam edeceğiz. Bunları çok daha koordinasyon içerisinde hayata geçireceğiz. Merkezimizin beşinci aşaması da şu; Kendi işini geliştirmek isteyenlere eğitim, seminer, araştırma ve inceleme imkanları sunacağız. Kişilerin kariyerlerine daha ileriye taşıyacağız. Esnaf, ücretli çalışan, gelişime açık, kendisini yenilemeye gayret edenlerin önünü, ufkunu açacağız. Yani burada kurtuluşun, çarenin, reçetenin çok çalışmaktan geçtiğini ifade edeceğiz. “ diye konuştu.

Birlikte gayret edeceğiz

Ülkenin çok önemli, günlerden geçtiğine de değinen Başkan Tütüncü, “Sorunlarımız, problemlerimiz ne kadar çok olursa olsun, biz yüksek bir inançla çalışma ruhunu içselleştirirsek, bunun gereğini yaparsak, işte çare o zaman gelecek. Birlikte gayret etmeli, birlikte çalışmalıyız. İşimizi, aşımızı ekmeğimizi birlikte büyütmeliyiz. Problemlerimiz ne kadar büyük olursa olsun güçlerimizi birleştirmeliyiz. İşte biz bunları yerine getirirsek işsizlikle ilgili bambaşka bir sinerjiyi, pozitif enerjiyi ortaya çıkarmış olacağız. İşsizlerimize iş kapılarını aralamak toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. “ dedi.

Vatandaşlar nasıl müracaat edecek?

Merkezin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Tütüncü, “Müracaatlar belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde ayrılan bir masada gerçekleştirilecek. Bunların bilgi işlem kısımları ayrı bir ofiste tasnif edilecek. O ofiste sosyal güvenlik ve sosyal hizmet uzmanlarımızla bu işler takip edilecek. İnşallah amacına uygun güzel bir çalışmayı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz çatısı altında, Başkan Yardımcımız Dr. Mustafa Özsoy'un gayretleriyle en güzel şekle getireceğiz. “ şeklinde konuştu.

Önemli ticaret alanları var

Kepez bölgesinde önemli iş alanlarının olduğuna da değinen Tütüncü, “Altınova ticaret bölgesi ilçemizin önemli ticaret bölgelerinden birisi. Altınova, Varsak ve köylerimize yayılan nitelikli tarım işletmeleri de önemli bir istihdam merkezi. Sanayi sitelerimiz, Organize Bölgesi ve turizm alanları Antalyamızın çok önemli potansiyelleri. Bu potansiyele güvenerek biz yola çıkıyoruz. Koordinasyon problemleri olduğunu düşünerekten yola çıkıyoruz, onları bu imkanlarla buluşturup şehrin potansiyellerini de, iş arayanlara derman olacak tarzda şekillendirmeyi tasarlamayı düşünmekteyiz. “dedi.

Amacına yönelik bir proje

Projenin belediye pratiklerine binaen yapılan bir proje olduğunu da dile getiren Tütüncü, altı dolu amaca yönelik hizmet yapan bir proje olduğunu söyledi. Eleman bulamadığı için vardiya sayısını düşüren işverenlerle karşı karşıya geldiklerini belirten Tütüncü, bu merkez çatısı altında bu sorunların çözüleceğini vurguladı.