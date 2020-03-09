Kepez'den Kadınlar Günü'ne özel sergi

Kepez Belediyesi'nin Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın temalı özel bir sergiye kapılarını araladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kepez Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde açılışı yapılan özel bir sergiyle kutlandı. Sergide Safiye Bayraktar Otman, Menekşe Suzan Teker ve Zuhal Başbuğ'un, dokuma ve resim alanındaki eserleri Anadolu'da Kadın, Tüm Kadınların Hikayesi, Doku'n'malar başlıklarıyla yer aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış törenine katıldığı sergide toplumda kadının önemine dikkat çekti. Tütüncü, "Bizim anlayışımıza göre kadın muazzez bir varlıktır. Saygı duyulması, kutsanması gereken bir varlıktır. Bizim anlayışımız, kadının ayaklarının altına cennetleri yerleştirmiştir. Çünkü o, annedir. Hanımefendilerin kıymetini her şartta bilenler, bizim anlayışımıza göre insanların en hayırlısı olarak kabul edilir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü elbette ki kutlayacağız. Ancak her günü bir kadınlar günü olarak değerlendireceğiz. Yıl içerisinde ne mutlu bize ki bu sanat galerisi, kadının anlatıldığı ve kadın emeğine dikkat çeken pek çok sergiye ev sahipliği yapıyor. Birbirinden değerli üç hanımefendi zarafetiyle, letafetiyle bizlere güzel bir sergi armağan ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tütüncü'nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile kadın temalı sergi Dünya Kadınlar Gününde açıldı. Anadolu'da Kadın, Tüm Kadınların Hikayesi, Doku'n'malar adlı sergi, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde 30 Mart tarihine kadar ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.